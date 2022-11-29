Штырков объяснил, почему Шлеменко — аутсайдер боя с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мыслями о предстоящем поединке между соотечественниками Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Они сразятся на турнире RCC 13, который пройдёт 3 декабря.
«Понимание простое. Все же смотрели два последних боя Саши. Это сухой остаток из того, что видят люди, букмекеры, все говорят. Но, когда я узнал, сколько Маге гонять перед боем, у меня много нюансов появилось в голове. Насколько это возможно сделать, насколько он легко это сделает. Есть же весогонки, после которых ни одна мотивация тебя не вытащит. Ты просто можешь отключиться в момент, и всё. Это нюансы, их просчитать практически невозможно. Поэтому берут то, что видят на бумаге. Когда я узнал про количество килограммов, мне стало тревожно. Чтобы вы понимали, мне нужно согнать на 30% меньше, хотя я дерусь в весовой категории выше», – сказал Штырков в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Шлеменко прилетел на бой с Исмаиловым:
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