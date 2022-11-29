Штырков — о весогонке Исмаилова: сейчас Мага в капкане возможностей и необходимости

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков дал комментарий по поводу весогонки россиянина Магомеда Исмаилова перед боем с Александром Шлеменко.

«Можно ли говорить о том, что пустующий бензобак Исмаилова – последствия весогонки? Видимо, да, поэтому такой вес и остался. Организм понимает, что тебе нельзя весить больше определённого количества килограммов, потому что тебе потом придётся ещё больше гонять. Я знаю, что я определенное количество килограммов сгоню, а что будет дальше – непонятно. И ты этим себя тоже дисциплинируешь. Когда ты забыл, что такое весогонка, ты расслабляешься. Особенно когда организм предрасположен. Тем более от всех весогонок организм получает стресс. Поэтому Мага столько и весит.

Если ты не в сфере фитнеса, тебе не нужно держать себя в отличной форме, нет внутренней мотивации, очень тяжело держать этот вес. Если есть возможность хорошо жить и вкусно кушать. Спортсмены – голодные люди и в прямом, и в переносном смысле слова. Правильно сказал Шара, никто не пойдёт от хорошей жизни в MMA. Когда ты получаешь дивиденды от всего, что ты делал, очень тяжело говорить себе «стоп». Это нормальное, обычное и даже хорошее течение жизни. Но сейчас Мага в капкане возможностей и необходимости. Но он знал об этом. Поэтому дай бог, чтобы весогонка не сильно сказалась на его здоровье. И после неё может быть очень тяжёлый бой», — сказал Штырков в эксклюзивном интервью редактору отдела единоборств «Чемпионата» Игорю Брагину.

Александр Емельяненко провёл тренировку со Штырковым: