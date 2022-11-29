«Скорее всего, мастерство можно пропить». Шлеменко — про Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о соотечественнике Александре Емельяненко.



«Даже то, что он проиграл бой Дацику, не говорит о физических кондициях Емельяненко. Тут может быть стечение обстоятельств. Александр является тем человеком, который благодаря своей медийности на личном примере показывает, что пить нехорошо. Говорят, мастерство не пропьёшь. Вот и посмотрим на Александра. Но многие видят, что, скорее всего, мастерство можно пропить. И каждый стоит перед выбором — хотите пропить или нет.



Сделайте что-то для себя, для своей семьи, для своего рода, в конце концов. Не будьте слабыми. Потому что не пить — это проявление силы, волевых качеств. Выпивать и ублажать тем самым свой организм — это удел несильного человека и ведёт к деградации. Тяжело про это говорить. Когда говоришь, люди чаще всего мимо ушей пропускают. Но когда есть примеры… Посмотрите бои Александра в начале карьеры и сейчас. Посмотрите видео, когда он не мог с кровати встать. Поэтому ему большая благодарность, что он так губит своё здоровье и род, чтобы нам всем показать, что такое истинный зелёный змий», — сказал Шлеменко в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Емельяненко показал свой выход силой на кольцах: