«Прилетело». Вячеслав Дацик показал синяк под глазом. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав своё фото с синяком под глазом.



«Прилетело», — подписал фотографию Вячеслав.

Фото: Из личного архива Вячеслава Дацика

Напомним, предыдущий поединок Вячеслав проводил с соотечественником Александром Емельяненко. Бой проходил по правилам бокса. Противостояние завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить бой.

В следующем поединке Вячеслав сразится с россиянином Павлом Шульским. Он запланирован на 16 декабря. Ранее Дацик обратился с Шульскому с предостережением.

А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика: