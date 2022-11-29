«Прилетело». Вячеслав Дацик показал синяк под глазом. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав своё фото с синяком под глазом.
«Прилетело», — подписал фотографию Вячеслав.
Фото: Из личного архива Вячеслава Дацика
Напомним, предыдущий поединок Вячеслав проводил с соотечественником Александром Емельяненко. Бой проходил по правилам бокса. Противостояние завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить бой.
В следующем поединке Вячеслав сразится с россиянином Павлом Шульским. Он запланирован на 16 декабря. Ранее Дацик обратился с Шульскому с предостережением.
А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика:
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