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«Его не будет». Лебедев объяснил, почему бой Бивол — Бетербиев не состоится

«Его не будет». Лебедев объяснил, почему бой Бивол — Бетербиев не состоится
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев высказал мнение, что поединок между двумя непобеждёнными россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым не состоится. По словам Лебедева, всё дело в политике, которая оказывает непосредственное влияние на спорт.

«Его не будет. Официально президент WBC Маурисио Сулейман объявил об исключении всех россиян из рейтингов. Насколько мне известно, Бетербиев документально обращался с просьбой оставить его. Ну, Бетербиев и не выходил с российским флагом, боксировал под флагом Канады. Поэтому у Сулеймана к нему нет вопросов. А Бивол такие документы даже не подавал, поскольку он — яркий представитель России. Это знают все.

Политика — политика. К сожалению, всё замешали, политизировали. Неправильно это всё. Ну, ничего. Потихоньку политическая пена спадает. Рано или поздно всё встанет на круги своя», — приводит слова Лебедева «Комсомольская правда».

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