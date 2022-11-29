Мохнаткина поделилась ожиданиями от выступления на RCC 13

Российский боец Марина Мохнаткина (7-3) высказалась о предстоящем выступлении на турнире RCC 13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге. Её соперницей будет Татьяна Агиар (6-4) из Бразилии. Обе спортсменки дебютируют в RCC.
«Я с 2008 года не выступала в России. Сейчас дерусь в Америке, в Bellator. У меня действующий контракт с PFL. Но вне сезона нам разрешают драться. В этом году из-за визовых проблем Гран-при прекратился в августе, не было смысла там оставаться, и мы приняли решение уехать в Россию и продолжить тренировочный процесс в организации «Архангел Михаил». Сейчас я часть этой команды. Мы с менеджером договаривались, что неважно, в какой организации, но мне нужно провести бой. Потому что я в июле подралась, а следующий сезон начинается только в апреле. Поэтому чтобы не простаивать, мы решили провести его в промежуточном месяце – декабре.
Выпала такая возможность подраться в RCC. Это не финансовая составляющая, это чтобы не простаивать. Но здесь новая весовая категория. Я подралась в Bellator (66 кг), в PFL – 70 кг. Там девочки крупные, пришлось соответствовать. Но в RCC предложили именно 66 килограммов. Снова я хочу испытать этот вес. В PFL его вводят с нового сезона.
Это и для боя, и для проверки того, как я буду чувствовать себя на весогонке. Мне осталось убрать 5,5 килограммов. Ещё три дня до взвешивания, всё идёт по плану. Чувствую себя бодро, энергично. С сегодняшнего дня я начну уже плотную весогонку. До этого я распивалась водой и нормально питалась. У меня достаточно сил, думаю, что всё будет хорошо и мы уложимся в вес», — сказала Мохнаткина в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Мохнаткина в необычном образе катается на лошади:
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