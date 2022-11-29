Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Чимаева объяснили, почему боец не будет драться с Перейрой

В команде Чимаева объяснили, почему боец не будет драться с Перейрой
Комментарии

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не будет проводить поединок с новым чемпионом UFC в среднем весе, бразильцем Алексом Перейрой.

Ранее Перейра призывал Чимаева провести бой в полутяжёлом дивизионе, а затем заявил, что шведско-чеченский боец не принял вызов.

«Во-первых, Хамзату никто этот бой не предлагал. Во-вторых, зачем нам бой в другой весовой категории, да ещё и без титула?» — приводит ТАСС слова представителей команды Чимаева.

Хамзат Чимаев выступает в полусреднем весе, но выражал готовность подраться за титул чемпиона в средней весовой категории с Алексом Перейрой. Всего на счету Чимаева 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

Алекс Перейра является действующим чемпионом UFC в среднем весе, у него семь побед в восьми поединках в ММА.

Новость по теме
Бой Чимаева и Ковингтона может сорваться из-за отказа американца подписывать контракт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022