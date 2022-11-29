В команде Чимаева объяснили, почему боец не будет драться с Перейрой

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не будет проводить поединок с новым чемпионом UFC в среднем весе, бразильцем Алексом Перейрой.
Ранее Перейра призывал Чимаева провести бой в полутяжёлом дивизионе, а затем заявил, что шведско-чеченский боец не принял вызов.
«Во-первых, Хамзату никто этот бой не предлагал. Во-вторых, зачем нам бой в другой весовой категории, да ещё и без титула?» — приводит ТАСС слова представителей команды Чимаева.
Хамзат Чимаев выступает в полусреднем весе, но выражал готовность подраться за титул чемпиона в средней весовой категории с Алексом Перейрой. Всего на счету Чимаева 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.
Алекс Перейра является действующим чемпионом UFC в среднем весе, у него семь побед в восьми поединках в ММА.
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