Роган: Махачев совсем не похож на легковеса

Известный комментатор UFC Джо Роган высказался о том, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев слишком габаритный для легковеса.



«Как думаете, достаточно ли крупный боец Волкановски, чтобы на равных биться с Махачевым, который на самом деле достаточно крупный? Ислам — большой, идеально сложён для своей весовой категории, очень жилистый. Он, безусловно, укладывается в вес, но на самих соревнованиях бывает крупнее. Махачев совсем не похож на легковеса», — поделился Роган в интервью JRE MMA.



12 февраля 2023 года Ислам Махачев проведёт поединок с австралийским бойцом Алексом Волкановски. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 284 в Перте, Австралия.



Всего у Махачева 23 победы в 24 поединках в смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 боях.

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