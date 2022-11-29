«Может, снова завершу карьеру». Фьюри рассказал о планах после боя с Чисорой

Непобеждённый британский боксёр, действующий чемпион в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о своих планах после трилогии с соотечественником Дереком Чисорой.



«После поединка с Чисорой меня вообще не будет волновать наступающее Рождество. Я буду каждый день напиваться, веселиться со своей семьёй и есть вредную еду. Буду проводить время и развлекаться так, как это обычно и делают люди. Хочу наслаждаться своими достижениями. А после этого, кто знает, может, снова завершу карьеру», — рассказал Фьюри в интервью The MMA Hour.



Третий бой между Дереком Чисорой и Тайсоном Фьюри состоится 3 декабря в Лондоне. В первом их поединке в 2011 году Фьюри выиграл единогласным решением судей, а спустя три года Тайсон одержал досрочную победу.

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