Перейра: возможно, Адесанье не хватило 30 секунд, чтобы завершить наш поединок

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра признался, что у Исраэля Адесаньи был шанс выиграть поединок с ним досрочно.
«В целом это был обычный бой для меня. Я пропустил несколько ударов, но вернулся в свой угол, будучи уверенным в том, что Адесанья попал в меня только раз. Но, возможно, ему не хватило 30 секунд, тогда он мог бы завершить поединок досрочно. Но я очень быстро восстанавливаюсь. После окончания раунда я не знал, куда идти, просто стоял и думал, что за мной придут, но когда сидел в углу, то уже пришёл в себя и был в порядке», — приводит слова Перейры Sportskeeda.
Алекс Перейра завершил поединок техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.
- 29 ноября 2022
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