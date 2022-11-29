Порье объяснил, почему не видит смысла в реванше с Чендлером

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о вероятном реванше с Майклом Чендлером.



Поединок Порье с Чендлером прошёл в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 281, который состоялся в ноябре. Победу удушающим приёмом в третьем раунде одержал Порье.



«Я думаю, что сейчас нет никаких причин говорить о возможном реванше, я побил Чендлера. Но, разумеется, в боях нельзя говорить «никогда». Мы не знаем, что дальше будет с Чендлером, не знаем, вдруг он выдаст победную серию и дойдёт до того момента, когда может произойти наш бой-реванш. Но на данный момент реванш с ним — не то, что мне нужно, потому что я его уже побил», — приводит слова Порье Fansided.