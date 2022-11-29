Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Диаза: Нейт хочет завершить трилогию с Конором Макгрегором

Менеджер Диаза: Нейт хочет завершить трилогию с Конором Макгрегором
Комментарии

Зак Розенфельд, представитель звёздного американского бойца смешанных единоборств Нейта Диаза, рассказал о дальнейших планах своего подопечного после ухода из UFC. Недавно Диаз официально стал свободным агентом, однако Розенфельд отметил, что дверь для возвращения в промоушен остаётся открытой.

«Нейт будет стремиться к самым большим поединкам. Он заявил, что завершение трилогии с Конором Макгрегором его по-прежнему интересует, в этом плане ничего не изменилось. В 2023 году вы увидите несколько боёв с участием Диаза, в том числе и по правилам бокса», — цитирует Розенфельда MMAJunkie.

Нейт Диаз в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 279, сабмишеном одержал победу над Тони Фергюсоном.

Нейт Диаз продолжает раздавать лещи. Следующий на очереди — Джейк Пол? Нейт Диаз продолжает раздавать лещи. Следующий на очереди — Джейк Пол?

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022