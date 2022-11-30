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Нейт Диаз покинул UFC

Нейт Диаз покинул UFC
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз покинул промоушен UFC. Об этом информирует UFC Roster Watch. Таким образом, Диаз стал свободным агентом. Не исключено, что он перейдёт в какую-то другую лигу.

В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта. До этого Диаз не выступал в UFC более года, когда на турнире UFC 263 в июне 2021-го проиграл представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Ранее сообщалось, что американец может перейти в бокс и сразиться с популярным блогером Джейком Полом.

Нейт Диаз дал пощёчину члену команды Диллона Дэниса:

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