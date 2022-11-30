Денис Лебедев оценил шансы Альвареса в возможном реванше с Биволом

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о возможном реванше между россиянином Дмитрием Биволом и представителем Мексики Саулем Альваресом.



«Думаете, состоится этот бой? Ну, в профессиональном боксе велика коммерческая составляющая. Раз пошли разговоры про этот поединок, скорее всего, этому бою быть. Но если не будет случайно пропущенного удара, избиение Канело продолжится. При всём уважении к Альваресу. Он молодец, перебил много людей. Но мы же видели первый бой. А второй будет ещё проще. Хотя, бокс любят за то, что там всё может случиться», — приводит слова Лебедева «Комсомольская правда».



Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае этого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе.

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