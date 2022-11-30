Боец UFC назвал «самые эффективные» упражнения на выносливость
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост в своих соцсетях, поделившись с подписчиками серией упражнений, направленных на повышение выносливости.
«Каждый боец включает в свои тренировки упражнения на выносливость, так как важно тренировать организм переносить сложные нагрузки. Нагрузка бывает силовая, скоростная и общая.
Самые эффективные упражнения на выносливость:
бег и бег с отягощением;
езда на велосипеде;
гребля на тренажёре;
плавание;
планка;
круговые тренировки из базовых упражнений с железом или со своим весом;
подтягивания, отжимания, приседания;
перекидывание покрышки;
работа на мешке;
удары с закреплёнными утяжелителями», — написал Петросян.
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