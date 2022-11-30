Боец UFC назвал «самые эффективные» упражнения на выносливость

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост в своих соцсетях, поделившись с подписчиками серией упражнений, направленных на повышение выносливости.



«Каждый боец включает в свои тренировки упражнения на выносливость, так как важно тренировать организм переносить сложные нагрузки. Нагрузка бывает силовая, скоростная и общая.



Самые эффективные упражнения на выносливость:



бег и бег с отягощением;

езда на велосипеде;

гребля на тренажёре;

плавание;

планка;

круговые тренировки из базовых упражнений с железом или со своим весом;

подтягивания, отжимания, приседания;

перекидывание покрышки;

работа на мешке;

удары с закреплёнными утяжелителями», — написал Петросян.