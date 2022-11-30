Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев предположил, кто из пары Перейра — Бёрнс удобнее для Чимаева

Мокаев предположил, кто из пары Перейра — Бёрнс удобнее для Чимаева
Комментарии

Известный боец UFC Мухаммад Мокаев, представляющий Великобританию, высказал мнение, что шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву будет легче справиться с Алексом Перейрой, нежели с Гилбертом Бёрнсом.

«Чимаеву будет легче победить Перейру, чем Бёрнса. Никакой ненависти к Перейре не испытываю, я просто вижу, что Хамзат борется на другом уровне», — написал Мокаев у себя в социальных сетях.

Не так давно Перейра говорил, что делал UFC предложение об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) с Хамзатом, однако получил отказ от самого Чимаева. Позже Хамзат опроверг слова Алекса, заявив при этом, что в случае их поединка быстро финиширует его.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:

Чимаев играет по-крупному! Волк надумал провести реванш с Бёрнсом в чужом логове Чимаев играет по-крупному! Волк надумал провести реванш с Бёрнсом в чужом логове
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022