Мокаев предположил, кто из пары Перейра — Бёрнс удобнее для Чимаева

Известный боец UFC Мухаммад Мокаев, представляющий Великобританию, высказал мнение, что шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву будет легче справиться с Алексом Перейрой, нежели с Гилбертом Бёрнсом.



«Чимаеву будет легче победить Перейру, чем Бёрнса. Никакой ненависти к Перейре не испытываю, я просто вижу, что Хамзат борется на другом уровне», — написал Мокаев у себя в социальных сетях.



Не так давно Перейра говорил, что делал UFC предложение об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) с Хамзатом, однако получил отказ от самого Чимаева. Позже Хамзат опроверг слова Алекса, заявив при этом, что в случае их поединка быстро финиширует его.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: