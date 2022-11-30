Мокаев предположил, кто из пары Перейра — Бёрнс удобнее для Чимаева
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Известный боец UFC Мухаммад Мокаев, представляющий Великобританию, высказал мнение, что шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву будет легче справиться с Алексом Перейрой, нежели с Гилбертом Бёрнсом.
«Чимаеву будет легче победить Перейру, чем Бёрнса. Никакой ненависти к Перейре не испытываю, я просто вижу, что Хамзат борется на другом уровне», — написал Мокаев у себя в социальных сетях.
Не так давно Перейра говорил, что делал UFC предложение об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) с Хамзатом, однако получил отказ от самого Чимаева. Позже Хамзат опроверг слова Алекса, заявив при этом, что в случае их поединка быстро финиширует его.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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