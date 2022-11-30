«Никто не скажет, что я побил «мешка». Ринат Фахретдинов — о втором бое в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке с эквадорцем Майклом Моралесом. Этот бой станет для Фахретдинова вторым в промоушене Даны Уайта. Ранее он сражался с представителем Греции Андреасом Михайлидисом и победил его единогласным решением судей.



«Серьёзный боец. В послужном списке Майкла Моралеса 14 побед и ни одного поражения. Соперник он отнюдь не робкого десятка. Но меня это только мотивирует и мобилизует. Мне нравится драться с такими бойцами. Главное — самому хорошо подготовиться.



Были ли у меня подобного рода соперники ранее? На этот вопрос я отвечу только после боя. Посмотрим, как Моралес поведёт себя в предстоящем поединке. Какую тактику изберёт? Хотя многое будет зависеть и от меня. Поскольку любой боец демонстрирует то, что позволяет оппонент. Но соперник он серьёзный. И в случае успеха уже никто не скажет, что я побил «мешка», — приводит слова Фахретдинова «Столица С».