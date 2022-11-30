«Это единственный вариант». Тренер Уайлдера назвал приоритетный бой для американца

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) заявил, что считает его поединок с британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) приоритетным на данном этапе карьеры.

«Это единственный вариант, который я действительно хотел бы для Деонтея. Как по мне, мир бокса, да и супертяжёлый дивизион заслужил этот поединок. Помимо этого, я считаю, что Деонтей нокаутирует Джошуа в пределах трёх раундов. И, несмотря на это, я по-прежнему хочу посмотреть на это, ведь это два лучших представителя нашей эпохи», – сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.

В своём последнем бою в октябре Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, выиграв полуфинал отборочного мини-турнира от WBC.

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