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Фото: в RCC представили специальный пояс для победителя боя Исмаилов — Шлеменко

Фото: в RCC представили специальный пояс для победителя боя Исмаилов — Шлеменко
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Бойцовский промоушен RCC представил специальный пояс, который получит победитель ожидаемого поединка между российскими средневесами Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

Напомним, поединок состоится в эту субботу, 3 декабря, в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 13.

Медведь и тигр, а также шторм и горы, изображённые на кожаном поясе, сделаны из меди. На логотип компании было затрачено более 900 кристаллов Swarovski.

Фото: RCC

Фото: RCC

Фото: RCC

Фото: RCC

Фото: RCC

Фото: RCC

Александру Шлеменко 38 лет. В своём последнем бою в конце сентября он сразился с бразильским ветераном Клебером Соузой. Поединок прошёл все три раунда и завершился вничью. До этого, на турнире RCC 12 в августе, россиянин проиграл сербу Александру Иличу техническим нокаутом в первом раунде.

Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику, Владимиру Минееву.

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