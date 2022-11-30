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«Он получит пощёчину». Фьюри пригрозил Усику, готовящемуся посетить его бой

«Он получит пощёчину». Фьюри пригрозил Усику, готовящемуся посетить его бой
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал новость о возможном прилёте украинца Александра Усика на его третий поединок с соотечественником Дереком Чисорой, который состоится на этих выходных в Лондоне (Великобритания).

«Если он придёт на бой, я обещаю, он получит пощёчину. Недавно Усик назвал меня пьяницей, и я хочу посмотреть, что он скажет о выпивке на этот раз.

Я пью, конечно. Я ведь человек. Мне нравится пиво. А кому нет? Мне не интересен иностранный бомжара. Он полон дерьма. У него была возможность заработать большие деньги, шестьдесят миллионов долларов, но он отказался», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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