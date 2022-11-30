«Готов поставить миллион долларов». Фьюри предсказал исход боя Уайлдер — Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о потенциальном поединке соотечественника Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO).

«Я хотел бы увидеть этот поединок, но не думаю, что у Джошуа хватит мужества, чтобы согласиться на него. Я просто считаю, что он не выйдет на поединок с бойцом, который может его нокаутировать. Это моё личное мнение.

Уайлдер, без сомнений, нокаутирует Джошуа. И я готов поставить на это миллион долларов с любым. По миллиону от каждого. У Уайлдера не возникнет проблем с тем, чтобы вынести его», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

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