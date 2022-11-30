«Готов поставить миллион долларов». Фьюри предсказал исход боя Уайлдер — Джошуа
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о потенциальном поединке соотечественника Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO).
«Я хотел бы увидеть этот поединок, но не думаю, что у Джошуа хватит мужества, чтобы согласиться на него. Я просто считаю, что он не выйдет на поединок с бойцом, который может его нокаутировать. Это моё личное мнение.
Уайлдер, без сомнений, нокаутирует Джошуа. И я готов поставить на это миллион долларов с любым. По миллиону от каждого. У Уайлдера не возникнет проблем с тем, чтобы вынести его», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
21:05
-
21:05
-
19:28
-
19:12
-
17:53
-
17:19
-
16:54
-
16:31
-
16:19
-
16:06
-
15:24
-
15:14
-
14:42
-
14:04
-
13:41
-
13:02
-
12:55
-
12:11
-
11:27
-
10:45
-
10:08
-
09:57
-
09:19
-
00:29
-
00:26
- 29 ноября 2022
-
23:37
-
23:16
-
22:25
-
21:59
-
21:55
-
21:18
-
21:05
-
20:44
-
20:28
-
19:48
Партнерский контент