О’Мэлли дал категоричный прогноз на возможный бой Стерлинга и Сехудо

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли высказался о потенциальном титульном поединке между соотечественниками Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо, который может состояться в первой половине 2023 года.

«Генри готов, и я верю в это. Он готов к бою. Он возвращается. И, судя по всему, Стерлинг не хочет этого боя, только не знаю почему. Возможно, он не хочет драться, потому что это тяжёлый бой, а может, и из-за того, что ему придётся вернуться в зал.

Я считаю, что Стерлинг поймает его на приём. Хотя в любом случае это будет хороший бой. Моя встреча против любого из них стала бы событием», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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