«Это был тяжёлый вызов». О’Мэлли назвал один из опаснейших боёв Адесаньи в UFC

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о титульном поединке в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) между поляком Яном Блаховичем и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 259.
Напомним, Адесанья, будучи чемпионом в среднем весе (до 84 кг), поднялся в новый дивизион, чтобы бросить вызов Блаховичу. Польский боец победил единогласным решением судей.
«Да, это был тяжёлый вызов. Это большой вес для Адесаньи. И это не то же самое, если бы я перешёл из легчайшего веса в полулёгкий. Вы должны прибавить 9 кг, чтобы стать двойным чемпионом, и это очень жёстко. Полутяжёлый вес – полный отстой для того, чтобы пытаться в нём завоевать второй титул», – сказал О’Мэлли в подкасте Джо Рогана.
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