О’Мэлли: Перейра не выглядит «сухим» на взвешивании. Но этот засранец просто огромный

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли и комментатор Джо Роган оценили габариты действующего чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) бразильца Алекса Перейры.

О’Мэлли – в подкасте The Joe Rogan Experience: «Я не понимаю, как он… Он не выглядит выжатым до предела на взвешивании, и не возникает ощущения, что он сбросил 9 кг за последние сутки. Но этот засранец просто огромный. На его фоне Адесанья выглядел маленьким. Я стоял рядом с Исраэлем, и он большой парень».

Роган: «Исраэль – большой и высокий парень. Ты видел, что Роберт Уиттакер сказал о Перейре? Он сказал: «Вы видели размеры этого чувака? Он же чёртов гигант» (смеётся).

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