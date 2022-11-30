«Подарю болельщикам один из своих лучших нокаутов». Чарло – о бое с Цзю

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) высказался о поединке с непобеждённым австралийским претендентом Тимом Цзю (21-1, 15 KO), который должен состояться в начале 2023 года. По мнению американца, поединок не дойдёт до судейского решения.

«Я должен подарить вам один из своих лучших нокаутов. Этот засранец шатается рядом и заявляет, что он больше и лучше, но вы все знаете моё прозвище («Железный человек»), верно? И у меня кое-что есть. У меня всегда есть, чем ответить», – сказал боец во время эфира в социальных сетях.

В своём последнем бою в мае Чарло досрочно остановил в десятом раунде аргентинца Брайана Кастаньо, объединив все чемпионские титулы в дивизионе.