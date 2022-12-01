Фьюри: из бокса тяжело уйти. Посмотрите на Мейвезера, ему 45, и он дерётся с блогерами

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в очередной раз высказался о своих ментальных проблемах, связанных с профессиональным боксом.
«Мне нужен бокс. И он нужен мне больше, чем я когда-либо считал, больше, чем что-либо другое. Мне по-прежнему есть что отдать, и мы снова отдаём. Отдаём больше крови.
Я нуждаюсь в этом физически и эмоционально. И я не готов уйти прямо сейчас. Надеюсь, что в недалёком будущем этот момент наступит. Вчера я смотрел бой Ларри Холмса, и в 43 года он всё ещё надирал задницы. Мне всего 34, так что от меня немало осталось.
Но меня беспокоит всё это. Посмотрите на Флойда Мейвезера. Ему 45 лет, а он соглашается на отстойные бои против YouTube-блогеров. Потому что не может уйти. Это очень тяжело», – сказал Фьюри в рамках подкаста The MMA Hour.
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