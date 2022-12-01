Тренер Уайлдера: Деонтей нокаутирует Джошуа в пределах трёх раундов

Тренер бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера Малик Скотт уверен, что в приоритете у его подопечного сейчас бой с Энтони Джошуа.
«Пожалуй, бой с Джошуа — единственный вариант, которого мне хотелось бы для Деонтея. На мой взгляд, боксёрский мир заслужил эту встречу, да и наш дивизион тоже. Однако я считаю, что Уайлдер нокаутирует Джошуа примерно в пределах трёх раундов. Тем не менее, я всё равно хочу посмотреть на этот бой, потому что Уайлдер и Эй Джей — лучшие представители эпохи», — сказал тренер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
Деонтей Уайлдер в своём последнем поединке нокаутировал Роберта Хелениуса. Всего у американца 43 победы, из которых 42 нокаутом, и три поражения.
У Джошуа 24 победы и два поражения, при этом оба — от Александра Усика.
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