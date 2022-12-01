Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Уайлдера: Деонтей нокаутирует Джошуа в пределах трёх раундов

Тренер Уайлдера: Деонтей нокаутирует Джошуа в пределах трёх раундов
Комментарии

Тренер бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера Малик Скотт уверен, что в приоритете у его подопечного сейчас бой с Энтони Джошуа.

«Пожалуй, бой с Джошуа — единственный вариант, которого мне хотелось бы для Деонтея. На мой взгляд, боксёрский мир заслужил эту встречу, да и наш дивизион тоже. Однако я считаю, что Уайлдер нокаутирует Джошуа примерно в пределах трёх раундов. Тем не менее, я всё равно хочу посмотреть на этот бой, потому что Уайлдер и Эй Джей — лучшие представители эпохи», — сказал тренер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Деонтей Уайлдер в своём последнем поединке нокаутировал Роберта Хелениуса. Всего у американца 43 победы, из которых 42 нокаутом, и три поражения.

У Джошуа 24 победы и два поражения, при этом оба — от Александра Усика.

Новость по теме
«Готов поставить миллион долларов». Фьюри предсказал исход боя Уайлдер — Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022