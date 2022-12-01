Гловер Тейшейра поделился прогнозом на бой Анкалаева с Блаховичем

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра поделился прогнозом на титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Я думаю, что Анкалаев выиграет у Блаховича, хотя раньше говорил и про то, что Адесанья выиграет у Яна. Блахович — хитрый боец, он хорошо выглядит с контрпанчерами, а Анкалаев именно из таких бойцов. Правда, у Магомеда лучше борьба, и он вполне может перевести Яна. Это очень мощный боец, так что я думаю, он всё же выиграет», — сказал Тейшейра в шоу The MMA Hour.
После травмы Иржи Прохазки и его отказа от титула Анкалаев и Блахович 10 декабря сойдутся в поединке за вакантный пояс чемпиона. Гловер Тейшейра, который должен был драться с Прохазкой, уже заявил, что проведёт бой с будущим обладателем чемпионского титула.
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