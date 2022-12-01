Павлович: хочется закончить бой с Туивасой быстро и красиво

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, высказался о предстоящем поединке с австралийцем Таем Туивасой.
«Всегда хочется завершить свои бои быстрее и сделать это красивое. Но, как мы знаем, нокаут не бывает запланированным, так что посмотрим. Это будет очень интересный бой. Ритуал Туивасы? В целом, я хорошо отношусь к нему. Он очень положительный паркет. Если пьёт пиво из ботинка или ещё из чего-то, то это его личное дело», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.
Поединок между Сергеем Павловичем и Таем Туивасой пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN в Орландо 3 декабря.
В своём последнем поединке российский боец встречался с американцем Дерриком Льюисом и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
- 1 декабря 2022
-
11:44
-
10:57
-
10:48
-
10:27
-
10:13
-
09:39
-
09:33
-
01:01
-
00:23
- 30 ноября 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:51
-
21:05
-
21:05
-
19:28
-
19:12
-
17:53
-
17:19
-
16:54
-
16:31
-
16:19
-
16:06
-
15:24
-
15:14
-
14:42
-
14:04
-
13:41
-
13:02
-
12:55
-
12:11
-
11:27
-
10:45
-
10:08
-
09:57
-
09:19