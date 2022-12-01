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Павлович: хочется закончить бой с Туивасой быстро и красиво

Павлович: хочется закончить бой с Туивасой быстро и красиво
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, высказался о предстоящем поединке с австралийцем Таем Туивасой.

«Всегда хочется завершить свои бои быстрее и сделать это красивое. Но, как мы знаем, нокаут не бывает запланированным, так что посмотрим. Это будет очень интересный бой. Ритуал Туивасы? В целом, я хорошо отношусь к нему. Он очень положительный паркет. Если пьёт пиво из ботинка или ещё из чего-то, то это его личное дело», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.

Поединок между Сергеем Павловичем и Таем Туивасой пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN в Орландо 3 декабря.

В своём последнем поединке российский боец встречался с американцем Дерриком Льюисом и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

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