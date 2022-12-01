Холланд пригрозил завершить карьеру, если Чимаев получит титульный бой с Перейрой

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд заявил, что завершит карьеру в UFC, если Хамзат Чимаев получит титульный бой в среднем весе.
«Я был серьёзен, говоря о завершении карьеры. Это по-прежнему в силе. Если в воскресенье утром, когда я одержу победу над Томпсоном, я проснусь и увижу, что Чимаев получил титульный бой с Алексом Перейрой, несмотря на то, что не дрался с бойцами из топ-15, то я ухожу.
Понятное дело, что бизнес есть бизнес, и у кого-то есть свои любимчики, но этот парень не уложился в вес. Я дрался с ним после того, как он не смог согнать вес, хотя мне не следовало этого делать», — сказал Холланд на пресс-конференции перед UFC on ESPN.
В сентябре на UFC 279 Хамзат Чимаев выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. Бой прошёл в промежуточном весе, так как Чимаев не смог сделать вес.
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