Чисора: Фьюри был намного лучше, когда мы встречались с ним в последний раз
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Британский боксёр в супертяжёлом весе Дерек Чисора поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником, действующим чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«На самом деле я думаю, что Тайсон был намного лучше, когда мы в последний раз встречались с ним на ринге. Со мной всё ровно наоборот. Сейчас я стал лучше, чем бы тогда. В то время Фьюри был на высоте, очень хорош. Он и остаётся хорошим бойцом, я не буду лгать. Если он не ленится и работает, то бывает очень хорош в своём деле. Однако и я умею хорошо боксировать, так что посмотрим, чем это всё закончится», — приводит слова Чисоры Boxingnews24.
Поединок между Дереком Чисорой и Тайсоном Фьюри состоится 3 декабря в Лондоне.
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