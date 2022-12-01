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Тайсон Фьюри— Дерек Чисора: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Тайсон Фьюри— Дерек Чисора: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 3 на 4 декабря пройдёт большой боксёрский вечер в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». В главном событии мероприятия сойдутся британский боксёр Дерек Чисора и его непобеждённый соотечественник, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка. Официального эфира поединка на территории Российской Федерации не ожидается, а увидеть бой можно будет на ESPN+. Начало боксёрского вечера запланировано на 23:00 мск.

Тайсон Фьюри и Дерек Чисора встретятся между собой уже в третий раз. Начало трилогии было положено в 2011 году, когда Фьюри одержал победу единогласным решением судей. Через три года Тайсон вновь одержал победу над соотечественником, но на этот раз ему удалось завершить поединок досрочно.

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