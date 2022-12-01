Кормье назвал идеального соперника для Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Майкл Чендлер будет идеальным соперником для Конора Макгрегора.
«Глядя на последний бой Майкла Чендлера, я думаю, он мог бы получить поединок с Конором Макгрегором. Мы видели, что когда он начал бороться с Порье, то устал, хоть и является борцом и находился в отличной форме. Без сил он допустил ошибку и Дастин поймал его. Однако Майкл был готов сражаться в стойке с парнем, у которого очень тяжёлый удар. Это хороший тест.
Мне кажется, стиль Чендлера может заставить Макгрегора согласиться на этот бой. Он поймёт, что Майкл не будет пытаться бороться с ним, а в ударной технике у Конора больше опыта, что даст ему шанс», — сказал Кормье в своём шоу DC & RC.
Напомним, Конор Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года.
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