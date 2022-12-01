Соннен сообщил, что Алекс Перейра хочет перейти в полутяжёлый вес

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен рассказал, что действующий чемпион в среднем весе Алекс Перейра намерен подняться в полутяжёлый вес.



«Источник сообщил мне, что Перейра будет драться с Чимаевым, но Алекс при этом хочет перейти в полутяжёлый вес. Я уточнил, обсуждали ли это с UFC. Мне сказали, что пока Перейра сообщил об этом только своей команде. Алекс с самого начала хотел выступать в полутяжёлом весе, но пока там правил Гловер Тейшейра, он туда не шёл. А теперь хочет подняться туда», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.



Алекс Перейра одержал победу над Исраэлем Адесаньей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Титул чемпионаты полутяжёлом дивизионе на данный момент вакантен и за него сразятся Магомед Анкалаев и Ян Блахович.