Леннокс Льюис уверен, что у Александра Усика хорошие шансы выиграть у Тайсона Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис считает, что к перспективам Александра Усика в потенциальном бою с Тайсоном Фьюри нужно отнестись серьёзнее.
«Усик — отличный боец, отлично двигается, очень умён. К тому же он уже был абсолютным чемпионом мира всего на категорию ниже. Взгляните, сколько у него поражений? Этого парня нужно воспринимать всерьёз, потому что он не проигрывал. Это отличный боец.
Усик делал то, чего от него ждали, так что в бою с Фьюри я бы высоко оценил его шансы. Он не выйдет, чтобы лечь или сдаться. Усик выйдет и постарается стать абсолютным чемпионом мира», — сказал легендарный боксёр в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может пройти в 2023 году.
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