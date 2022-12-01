Магомед Исмаилов восстановил аккаунт в «Инстаграм»*
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Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что восстановил доступ к своему официальному аккаунту в социальной сети «Инстаграм»*.
«Приветствую всех, друзья! Гоняю вес, мне так тяжело, а тут настроение у меня появляется! А почему? Потому что я снова с вами, дорогие друзья!» — обратился Исмаилов к подписчикам в видео.
Ранее страница российского бойца была заблокирована без объяснения причин. Сейчас на страницу Магомеда Исмаилова подписано более двух миллионов человек.
3 декабря в рамках очередного турнира промоушена RCC, который пройдёт в Екатеринбурге, Магомед Исмаилов сойдётся с соотечественником Александром Шлеменко.
*— запрещён на территории Российской Федерации.
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