Магомед Исмаилов восстановил аккаунт в «Инстаграм»*

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что восстановил доступ к своему официальному аккаунту в социальной сети «Инстаграм»*.



«Приветствую всех, друзья! Гоняю вес, мне так тяжело, а тут настроение у меня появляется! А почему? Потому что я снова с вами, дорогие друзья!» — обратился Исмаилов к подписчикам в видео.



Ранее страница российского бойца была заблокирована без объяснения причин. Сейчас на страницу Магомеда Исмаилова подписано более двух миллионов человек.



3 декабря в рамках очередного турнира промоушена RCC, который пройдёт в Екатеринбурге, Магомед Исмаилов сойдётся с соотечественником Александром Шлеменко.



*— запрещён на территории Российской Федерации.