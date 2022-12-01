Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Исмаилов восстановил аккаунт в «Инстаграм»*

Магомед Исмаилов восстановил аккаунт в «Инстаграм»*
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что восстановил доступ к своему официальному аккаунту в социальной сети «Инстаграм»*.

«Приветствую всех, друзья! Гоняю вес, мне так тяжело, а тут настроение у меня появляется! А почему? Потому что я снова с вами, дорогие друзья!» — обратился Исмаилов к подписчикам в видео.

Ранее страница российского бойца была заблокирована без объяснения причин. Сейчас на страницу Магомеда Исмаилова подписано более двух миллионов человек.

3 декабря в рамках очередного турнира промоушена RCC, который пройдёт в Екатеринбурге, Магомед Исмаилов сойдётся с соотечественником Александром Шлеменко.

*— запрещён на территории Российской Федерации.

RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Разнесёт ли Шторм неистового Лысого хищника? LIVE RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Разнесёт ли Шторм неистового Лысого хищника? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022