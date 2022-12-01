«Должен вам признаться». 37-летний Бетербиев объяснил, как сохранять спортивную молодость

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), 37-летний россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими советами по сохранению спортивной молодости.



«Как сохранять спортивную молодость? Мне в комментариях написали, что я совсем не старею, и я должен вам признаться. Спортивная молодость, так же как и любая спортивная работа – в первую очередь – дисциплина! И умение слушать тренера, особенно во всём, что касается здоровья и безопасности. Когда мне было 9-10 лет, некоторые ребята приходили на тренировку без шлемов, без капы, а мой тренер говорил – берегите голову, она вам ещё пригодится. Вот вроде простой совет, но чтобы хорошо соображать, сохранять ясность ума, даже после того, как много лет в боксе – важно беречь голову.



И быть внимательным к тому, что говорят тренеры. Я, конечно, тоже допускал какие-то ошибки по молодости, мало разминался, это тоже очень серьёзно может повлиять на здоровье в будущем. Поэтому сейчас я уделяю много времени разминке, хочу ещё долго быть в форме. Ещё важный момент – иметь цель и планомерно идти к ней. Стараться быть профессионалом с первых дней. Не думать – вот сейчас я только начинающий, мне можно работать не в полную силу, можно мало спать, плохо есть. Можно, но не нужно, если хочешь быть в спорте. И особенно не нужно, если хочешь быть в спорте долго», — написал Бетербиев.

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