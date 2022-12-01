Леннокс Льюис сделал заявление о третьем бое Фьюри — Чисора

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о предстоящем поединке между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой, который пройдёт в ночь с 3 на 4 декабря мск в Лондоне. Это будет третий поединок между ними. В первых двух побеждал Фьюри.



«Если бы у меня был шанс сразиться с чемпионом мира, с которым я уже дважды боксировал, то я бы сделал всё возможное, чтобы попытаться выиграть этот третий бой. И всё, что я не использовал во время первых боёв, я бы применил сейчас. Так что любой на его месте попытается сделать всё возможное, чтобы выиграть этот поединок. Но Тайсон Фьюри знает это. Думаю, Тайсон со своим тренером будут использовать этот бой как возможность попрактиковаться в некоторых вещах, которые затем они будут использовать в бою с Усиком. Думаю, этот поединок будет своего рода разминкой перед Усиком.

Чисора должен захотеть перебоксировать Тайсона Фьюри. Он должен захотеть сблизиться с ним. Он должен будет наносить удары по Фьюри. Это уже третья попытка для него. Не многие боксёры могут сказать, что трижды дрались с соперником, и третий раз – за титул в супертяжёлом весе. У Фьюри сейчас преимущество, потому что он чемпион и смотрит на этот бой как на разминку перед Усиком», — сказал Льюис на канале Seconds Out в YouTube.

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