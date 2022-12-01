«Надеюсь, приедет Тактаров». Фахретдинов — о втором бое в UFC

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, что его соотечественник, победитель турнира UFC 6, прославленный ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров может приехать в США, чтобы поддержать его в поединке с представителем Эквадора Майклом Моралесом.
«Кто со мной полетит в США? Во-первых, мой менеджер Марат Капкаев. Ещё американский тренер Фарумпа подъедет. Надеюсь, приедет Олег Тактаров. Мы с ним беседовали, Олег Николаевич не прочь снова стать моим секундантом», — приводит слова Фахретдинова «Столица С».
Напомним, Тактаров был угловым Фахретдинова во время его первого боя в UFC, который состоялся в начале июня этого года. Тогда Ринат встречался с греком Андреасом Михайлидисом и победил его единогласным решением судей.
«UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается:
- 1 декабря 2022
-
19:06
-
18:54
-
18:16
-
17:59
-
17:14
-
16:36
-
15:51
-
15:39
-
14:49
-
14:23
-
13:45
-
13:35
-
12:51
-
12:26
-
11:58
-
11:44
-
10:57
-
10:48
-
10:27
-
10:13
-
09:39
-
09:33
-
01:01
-
00:23
- 30 ноября 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:51
-
21:05
-
21:05
-
19:28
-
19:12
-
17:53
-
17:19
-
16:54
-
16:31