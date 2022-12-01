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«Надеюсь, приедет Тактаров». Фахретдинов — о втором бое в UFC

«Надеюсь, приедет Тактаров». Фахретдинов — о втором бое в UFC
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, что его соотечественник, победитель турнира UFC 6, прославленный ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров может приехать в США, чтобы поддержать его в поединке с представителем Эквадора Майклом Моралесом.

«Кто со мной полетит в США? Во-первых, мой менеджер Марат Капкаев. Ещё американский тренер Фарумпа подъедет. Надеюсь, приедет Олег Тактаров. Мы с ним беседовали, Олег Николаевич не прочь снова стать моим секундантом», — приводит слова Фахретдинова «Столица С».

Напомним, Тактаров был угловым Фахретдинова во время его первого боя в UFC, который состоялся в начале июня этого года. Тогда Ринат встречался с греком Андреасом Михайлидисом и победил его единогласным решением судей.

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