«Надеюсь, приедет Тактаров». Фахретдинов — о втором бое в UFC

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, что его соотечественник, победитель турнира UFC 6, прославленный ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров может приехать в США, чтобы поддержать его в поединке с представителем Эквадора Майклом Моралесом.



«Кто со мной полетит в США? Во-первых, мой менеджер Марат Капкаев. Ещё американский тренер Фарумпа подъедет. Надеюсь, приедет Олег Тактаров. Мы с ним беседовали, Олег Николаевич не прочь снова стать моим секундантом», — приводит слова Фахретдинова «Столица С».



Напомним, Тактаров был угловым Фахретдинова во время его первого боя в UFC, который состоялся в начале июня этого года. Тогда Ринат встречался с греком Андреасом Михайлидисом и победил его единогласным решением судей.

«UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается: