«Ты должен драться сам». Чемпион Bellator Усман Нурмагомедов — о том, как начал путь в ММА

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, являющийся чемпионом Bellator в лёгком весе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём брате, бойце UFC Умаре Нурмагомедове. По словам Усмана, именно благодаря Умару он стал заниматься ММА.
«Многие не знают, но именно Умар, мой старший брат, привёл меня в спорт. Я бы, наверно, никогда не стал бы тем, кем я стал сегодня, если бы в один день он не забрал меня с улицы и не привёл в зал. В детстве Умару никогда не приходилось драться на улице по своей вине, он всегда дрался из-за того, что я полез в какие-то неприятности или ещё что-то. И вот однажды он забрал меня в зал, сказав: «Меня не всегда будет рядом, ты должен уметь драться сам». И вот оттуда уже всё и пошло. Мой старший брат, моя опора», — написал Усман.
Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова
Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator:
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