Джо Роган рассказал, что может помешать Волкановски победить Махачева

Авторитетный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о титульном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Алексом Волкановски. Бой состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии. Роган обратил внимание на габариты Волкановски.
«Как думаете, Алекс достаточно большой, чтобы конкурировать с таким парнем, как Ислам, который может похвастаться действительно крупными габаритами в своей весовой категории. Ислам действительно большой. Не знаю, как он сбрасывает вес, но у него идеальное телосложение для этой весовой категории. Он совсем не похож на парня, выступающего в весе до 70 кг.
У Волкановски действительно хорошая защита от тейкдаунов. Он может сбивать соперников с ног. Он уложил Макса Холлоуэя, но он не самый крупный парень даже для полулёгкого веса», — сказал Роган в своём подкасте.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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