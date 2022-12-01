«Срочные новости, бой состоится». Алджамейн Стерлинг назвал следующего соперника

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг рассказал, что в следующем поединке сразится с соотечественником, экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.



«Срочные новости, этот бой состоится. Наверняка вы видели противостояние между мной и Генри Сехудо. У меня нет проблем по поводу боя с этим парнем. Я ни разу в жизни ни от кого не уклонялся. UFC предоставляет мне самую жёсткую конкуренцию, я принимаю риски и всегда побеждаю. Так вот я говорю, что в следующем бою я буду сражаться с Генри. Мы нацелены на матч. Дело сделано, хотя не совсем — на бумаге должны появиться подписи. Но это тот бой, который будет следующим», — сказал Стерлинг FunkMasterMMA в YouTube.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом: