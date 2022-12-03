Тайсон Фьюри — Дерек Чисора: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 3 на 4 декабря мск в Лондоне пройдёт вечер бокса, в главном поединке которого встретятся непобеждённый британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Дерек Чисора. Спортивное мероприятие примет арена «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».



«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию этого боя. Официального эфира на территории России не планируется. Увидеть противостояние можно будет на канале ESPN+. Начало боксёрского вечера запланировано на 23:00 мск. Главный бой начнётся приблизительно в 1:00 мск.



Это будет уже третий поединок между Фьюри и Чисорой. Трилогия началась ещё в 2011 году. В первом бою Тайсон добыл победу единогласным решением судей. Второй поединок, который состоялся в 2014-м, завершился также победой Фьюри.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: