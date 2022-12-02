Сехудо отреагировал на анонс своего боя со Стерлингом

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на анонс своего поединка с соотечественником Алджамейном Стерлингом. Ранее его сделал сам Стерлинг, заявив, что поединок состоится в марте следующего года.



«Увидимся в марте. Когда я разделаюсь со Стерлингом, дам реванш Хасбику», — написал Сехудо в своих социальных сетях.



Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом. В мае 2022 года анонсировал своё возвращение в октагон. Последний бой в промоушене Даны Уайта он проводил в мае 2020-го.

Хасбик ударил Сехудо по лицу во время стердауна: