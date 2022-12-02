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«Тогда будет гонять до завтра». Шлеменко — про весогонку Исмаилова

«Тогда будет гонять до завтра». Шлеменко — про весогонку Исмаилова
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Александр Шлеменко, сделавший вес к бою с Магомедом Исмаиловым, ответил на вопрос, что будет, если его соперник не сможет показать на весах нужные цифры.

«Тогда будет гонять до завтра», — передаёт слова Шлеменко корреспондент чемпионата Игорь Брагин.

Прямо сейчас Исмаилов продолжает заниматься на беговой дорожке, стремясь достичь нужных цифр по весу.

Шлеменко и Исмаилов возглавят турнир RCC 13, который пройдёт 3 декабря в Екатеринбурге.

Александру Шлеменко 38 лет. В своём последнем бою в конце сентября он сразился с бразильским ветераном Клебером Соузой. Поединок прошёл все три раунда и завершился вничью. До этого, на турнире RCC 12 в августе, россиянин проиграл сербу Александру Иличу техническим нокаутом в первом раунде.

Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Владимиру Минееву.

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