Исмаилов сделал вес. Поединок состоится

Известные бойцы ММА Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко прошли взвешивание перед своим боем, который пройдёт в средней весовой категории. Лысый Хищник после длительной работы на беговой дорожке показал 84,25 килограмма, Шлеменко сделал вес с первой попытки — на весах Шторм показал 84 килограмма и 150 граммов.



Бой между Исмаиловым и Шлеменко, запланированный на 3 декабря, состоится.



Александру Шлеменко 38 лет. В своём последнем бою в конце сентября он сразился с бразильским ветераном Клебером Соузой. Поединок прошёл все три раунда и завершился вничью. До этого, на турнире RCC 12 в августе, россиянин проиграл сербу Александру Иличу техническим нокаутом в первом раунде.



Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Владимиру Минееву.