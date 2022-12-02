Исмаилов: ставки — это плохо, букмекеры не дадут вам заработать

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на тот факт, что он является уверенным фаворитом у букмекеров перед боем с Александром Шлеменко.



«Ребята, ставки – это плохо, это дерьмо. Никогда на это не ведитесь. В нашем бою всё будет 50 на 50. Букмекеры не дадут вам заработать, они работают ради того, чтобы заработать самим. Никогда на это не ведитесь. В этом бою, повторюсь, все будет 50 на 50», — сказал Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом чемпионата Игорем Брагиным.



Шлеменко и Исмаилов возглавят турнир RCC 13, который пройдёт 3 декабря в Екатеринбурге.



Александру Шлеменко 38 лет. В своём последнем бою в конце сентября он сразился с бразильским ветераном Клебером Соузой. Поединок прошёл все три раунда и завершился вничью. До этого, на турнире RCC 12 в августе, россиянин проиграл сербу Александру Иличу техническим нокаутом в первом раунде.



Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Владимиру Минееву.