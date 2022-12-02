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Обессиленному весогонкой Исмаилову помогают подняться по лестнице. Видео

Обессиленному весогонкой Исмаилову помогают подняться по лестнице. Видео
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Уже завтра, 3 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 13, в главном событии которого встретятся известные российские бойцы Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Оба уже прошли процедуру взвешивания, уложившись в необходимый вес. Предлагаем вашему вниманию видео, на котором демонстрируется, как обессиленному от весогонки Магомеду помогают подняться по лестнице.

Обессиленному весогонкой Исмаилову помогают подняться по лестнице:

Напомним, вес Исмаилова составил 84,25 килограмма, Шлеменко показал на весах 84,15 кг. В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Бой закончился вничью. Исмаилов в последнем бою одолел серба Александра Илича. Поединок состоялся по правилам бокса.

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