«Посмотрел бы с удовольствием». Гаджиев — о бое Минеева и чемпиона UFC Перейры

Российский промоутер Камил Гаджиев на своём канале в YouTube признался, что мечтал бы увидеть поединок с участием соотечественника Владимира Минеева и бразильского чемпиона UFC Алекса Перейры в категории до 84 килограммов. Камил подчеркнул, что Владимир, если бы это противостояние состоялось, должен бы был очень хорошо подготовиться к поединку.



«Я бы посмотрел с удовольствием. Перейра в своём сегодняшнем состоянии и очень хорошо подготовленный Владимир Минеев. Я бы посмотрел бы этот бой», — сказал Гаджиев.



Ранее Камил поделился эмоциями в преддверии боя между авторитетными российскими бойцами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

5 самых жёстких потасовок в истории смешанных единоборствах: