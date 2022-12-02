«Посмотрел бы с удовольствием». Гаджиев — о бое Минеева и чемпиона UFC Перейры
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Российский промоутер Камил Гаджиев на своём канале в YouTube признался, что мечтал бы увидеть поединок с участием соотечественника Владимира Минеева и бразильского чемпиона UFC Алекса Перейры в категории до 84 килограммов. Камил подчеркнул, что Владимир, если бы это противостояние состоялось, должен бы был очень хорошо подготовиться к поединку.
«Я бы посмотрел с удовольствием. Перейра в своём сегодняшнем состоянии и очень хорошо подготовленный Владимир Минеев. Я бы посмотрел бы этот бой», — сказал Гаджиев.
Ранее Камил поделился эмоциями в преддверии боя между авторитетными российскими бойцами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
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