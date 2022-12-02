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Красюк: Усик сказал, что может провести бой с Альваресом или Мейвезером

Красюк: Усик сказал, что может провести бой с Альваресом или Мейвезером
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Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал, что его клиент может вернуться в первый тяжёлый вес и провести выставочный поединок с мексиканцем Саулем Альваресом или американцем Флойдом Мейвезером.

«Александр говорил, что после того, как победит Тайсона Фьюри и станет абсолютным чемпионом мира, сможет спуститься и провести бой, например, с Канело или Мейвезером. Но больше забавы ради. Скорее, можно говорить о выставочном поединке. По крайней мере, он об этом упоминал. Быть в супертяжёлом весе – большой вызов для него», — сказал Красюк в интервью на канале Behind The Gloves в YouTube.

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